​New York: les Sénégalais réclament la réouverture de leur Consulat

À quatre mois de la Présidentielle, les Sénégalais vivant à New York peine à récupérer leurs cartes d’identité, ou d’autres pièces administratives. Les raisons d’un tel désagrément ne sont autres que les saccages du consulat de New York, liés aux émeutes politiques de juin.



En effet, le Gouvernement avait pris la décision de fermer provisoirement les consulats généraux du Sénégal à l’étranger, vandalisés, suite à la condamnation du leader de Pastef, Ousmane Sonko, dans l’affaire Sweet Beauty.



Rappelons que les consulats de Milan, Paris, Bordeaux et New York etc., ont été saccagés sans autre forme de procès lors de ces manifestations