​Niger: le gouvernement menace de fermer les restaurants universitaires

Le gouvernement du Niger a menacé dimanche de fermer les cités et restaurants de toutes les universités du pays à partir de lundi 18H00 locales si la crise en cours depuis des mois à l'université de Niamey se poursuit.



"Le gouvernement appelle avec insistance les étudiants à la reprise des activités académiques au plus tard le lundi 30 avril 2018, faute de quoi les cités et restaurants universitaires de toutes les universités (du pays) seront fermés à partir de (lundi) 18H00", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Assoumana Malam Issa, lisant un communiqué officiel à la télévision d'Etat.



L'Union des scolaires nigériens (USN) a lancé une grève illimitée le 20 avril pour exiger l'annulation de l'exclusion en mars de cinq étudiants, la réouverture du campus de Niamey, fermé depuis le 18 avril. Elle exige aussi l'abrogation d'une décision du rectorat autorisant les forces de l'ordre à assurer la sécurité de l'université.



L'université de Niamey avait été paralysée par une grève d'un mois des enseignants qui protestaient contre l'agression le 7 février d'un des leurs par des étudiants. Les enseignants avaient mis fin à leur mouvement le 17 mars, après avoir obtenu l'exclusion de cinq responsables syndicaux étudiants et le recours aux forces de l'ordre pour sécuriser le campus.