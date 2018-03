​Niger: trois gendarmes tués

L'annonce a été faite mardi par le ministère de la Défense.



Selon la source, le poste de la gendarmerie nationale de Goudé a été attaqué par des éléments terroristes.



"Nous déplorons trois morts et un blessé dans nos rangs", a indiqué le ministère.



Dans son communiqué, il a invité les forces de sécurité à plus de vigilance et de persévérance dans la lutte contre les bandes criminelles.



Le village de Goubé est situé à près de quarante kilomètres au nord de Niamey, la capitale.