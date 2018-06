​Nigeria: au moins 31 morts dans des attaques suicide dans le nord-est

Au moins 31 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans un double attentat suicide perpétré par des membres présumés du groupe islamiste nigérian Boko Haram dans le nord-est du Nigeria.



« Il y a eu deux attaques suicides et des explosions (...) à Damboa la nuit dernière, 31 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées », a notamment déclaré un membre d'une milice locale, Babakura Kolo.



Boko Haram mène depuis près de dix ans une insurrection meurtrière dans le nord-est du Nigeria. Le groupe a été affaibli ces dernières années par une offensive militaire de grande ampleur mais cela n'a pas mis fin aux violences.

Source: Ouest France