​Nigeria : des morts nommés au gouvernement

Le sénateur Françis Okpozo, décédé en décembre 2016, figure parmi ces mille quatre cents personnes nommées dans le nouveau gouvernement.



Françis Okpozo doit prendre la tête de la "Nigeria Press Council".



Un ancien inspecteur général de police et un prêtre, tous deux décédés en début d'année, ont aussi été nommés.



Des Nigérians se disent "surpris" de voir des noms de personnes décédées dans la liste du nouveau gouvernement.



Mais selon le porte parole de la présidence, la liste a été faite depuis plus de deux ans et n'avait vraisemblablement été relu avant sa publication ce vendredi. Il ajoute que les personnes décédées seront remplacées de cette liste.