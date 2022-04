​Nigeria : la Fédération dissout le staff des Super Eagles

Eliminé à la surprise générale par le Ghana en barrages en vertu de la règle du but à l’extérieur (0-0, 1-1), le Nigeria a échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Faisant suite à l’échec en 8es de finale de la CAN 2021, cette nouvelle désillusion va avoir de lourdes conséquences.



Nommé sélectionneur intérimaire en janvier juste avant la CAN suite au limogeage de Gernot Rohr, l’ex-DTN Augustine Eguavoen a en effet présenté sa démission. Le technicien a anticipé la décision de la Fédération (NFF) qui a annoncé jeudi qu’elle «a retiré le contrat de deux ans et demi offert aux entraîneurs et a mis fin à la nomination de l’ensemble du staff technique de l’équipe avec effet immédiat».



Amuneke ne sera pas sélectionneur

Nommé sélectionneur adjoint en février avec la perspective de succéder à Eguavoen après les barrages, l’ancien international Emmanuel Amuneke est également concerné et ne reprendra donc pas les Super Eagles. Même sanction pour Salisu Yusuf (2e adjoint), Joseph Yobo (3e adjoint) et Aloysius Agu (entraîneur des gardiens), dont la mission prend fin également.



«Un nouveau staff sera annoncé après un examen approprié pour mener la nouvelle mission de revigorer les Super Eagles pour faire face aux défis futurs de manière appropriée», a poursuivi la NFF. «Nous remercions les entraîneurs et les officiels de l’équipe pour leur service à la nation et leur souhaitons de réussir dans leurs futurs projets», a ajouté le secrétaire général de l’instance, le Dr Mohammed Sanusi.