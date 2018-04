​Nigeria: quatre morts dans un double attentat

Le double attentat-suicide a visé une mosquée de la ville de Bama dans l'Etat du Borno et a fait au moins quatre morts selon le bilan officiel.



Le double attentat intervenu lors de la prière matinale a également fait plusieurs blessés dont certains dans un état grave.



Ils ont été transportés d'urgence à Maiduguri.



Selon Baba Shehu Gulumba, président du gouvernement local de Bama, deux kamikazes - un homme et une femme - ont déclenché leur ceinture d'explosif pendant la méditation.



Cette double attaque survient au moment où les habitants de Bama déplacés par le conflit avec Boko Haram ont commencé à rentrer chez eux.



Début avril, une première vague de 1.200 personnes avaient ainsi été convoyées sous escorte militaire dans leur ville, dans le cadre d'un vaste programme de retour lancé par les autorités.



Pour rappel, les jihadistes ont pris en septembre 2014 le contrôle de Bama, carrefour commercial stratégique situé près de la frontière avec le Cameroun, et deuxième agglomération de l'Etat du Borno avec près de 270.000 habitants.