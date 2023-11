​Nominés du CAF Awards 2023: le Sénégal s’aligne sur toutes les distinctions

La Confédération africaine de football (Caf), a communiqué mercredi, la liste des nommés pour les Caf Awards qui consacrent les meilleurs joueurs et équipes en Afrique. Cela se déroulera le 11 décembre à Marrakech au Maroc. Les Sénégalais sont représentés en force dans toutes les catégories.



L’équipe nationale du Sénégal nominée pour le titre de « Meilleure sélection de l’année »



Victorieuse de la Coupe d'Afrique des Nations en 2022, l'équipe nationale du Sénégal n'avait pas connu de concurrence pour rafler ce titre honorifique. Mais pour cette année, la sélection d'Aliou Cissé devra cravacher fort afin de conserver son trophée de « Meilleure sélection masculine de l'année », à l'occasion des prochains Caf Awards prévus le 11 décembre. Sadio Mané et ses partenaires doivent surtout cette nomination à leur place de huitième de finaliste de la dernière Coupe du monde, mais aussi à leurs belles prestations pendant les qualifications à la prochaine Can. Dans le même temps, ils devront faire face à la concurrence du Maroc, demi-finaliste au Qatar, de la Gambie, du Cap-Vert ou encore du Mozambique.



Aliou Cissé et Pape Thiaw nominés pour le titre de « Meilleur entraîneur de l’année »



Le Sénégal a deux représentants dans la liste des nominés pour le titre de meilleur entraîneur de football masculin de l'année 2023. Aliou Cissé, vainqueur du trophée en 2022, et Pape Bouna Thiaw, qui a guidé l'équipe nationale locale au premier titre du champions d’Afrique des nations, ont été retenus par la Caf.



Mais il faudra concurrencer fort. Walid Regragui, demi-finaliste du Mondial avec le Maroc, ou encore Marcel Koller, vainqueur d'une nouvelle Ligue des Champions avec Al-Ahly. Tom Saintfiet et Amir Abdou, sélectionneurs de la Gambie et de la Mauritanie, sont également parmi les nominés.



Sadio Mané et Pape Matar Sarr nominés pour le « Ballon d’or africain »



Les 30 prétendants à la succession de Sadio Mané pour le joueur africain de l'année ont été dévoilés. S'il n'a pas connu une grande saison du côté du Bayern Munich et s'il a raté la Coupe du monde au Qatar, l'attaquant sénégalais de 30 ans, vainqueur lors des deux dernières éditions, a été nommé. Pape Matar Sarr est également nominé. Le milieu de terrain, qui a remporte le prix de « Meilleur jeune joueur africain en 2022 », est monté en puissance ces derniers mois. Devenu titulaire indiscutable à Tottenham cette saison, il a également vu son statut en équipe nationale s'agrandir, puisqu'il semble désormais un titulaire dans les choix du sélectionneur Aliou Cissé.



Lamine Camara , Amara Diouf, Pape Mamadou Diallo et Pape Demba Diop en concurrence pour le « Meilleur jeune joueur africain »



Pour succéder à Pape Matar Sarr, le Sénégal aura quatre candidats pour le titre de de l'année au Caf Awards 2023. Vainqueur de la Can U17 et déjà auteur de sa première sélection avec les « Lions A », à 15 ans, Amara Diouf fait partie de cette liste de joueurs prometteurs. Pour succéder à Pape Matar Sarr, vainqueur du trophée l'année dernière, Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Pape Demba Diop sont aussi présents.



Edouard Mendy, Pape Mamadou Sy et Landing Badji nominés pour le titre de « Meilleur gardien de l’année »



Auteurs de prestations remarquables avec les « Lions locaux » et les U20, Pape Mamadou Sy et Landing Badji, tout comme Édouard Mendy, ont été nommés pour le titre de meilleur gardien de l'année aux Caf Awards 2023, alors qu'ils ont commencé à découvrir le monde professionnel il y a seulement quelques mois. Edouard Mendy, portier numéro un de l'équipe nationale du Sénégal depuis déjà quelques années est également plébiscité.