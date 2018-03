​Non-paiement des taxes municipales, le maire de Mbour avertit les chauffeurs : "celui qui ne paye pas..."

Le maire de la commune de Mbour, Fallou Sylla reste catégorique sur la décision des chauffeurs de ‘’Taxis clandos’’ de ne plus payer la taxe municipale si toutefois celle-ci n’est pas réduite de 6000 francs Cfa à 3000 francs. A cet effet, le premier magistrat de ladite commune conseille aux conducteurs récalcitrants de garder leurs véhicules chez eux. Parce qu’il n’est pas question, selon lui, de déférer à leur exigence.



«Qui ne paye pas ne roule pas. Et ce n’est pas négociable. Même les charrettes qui sont là, elles payent 200 francs CFA et eux ils veulent payer 100 francs de moins que les charretiers. Le conseil municipal ne va pas accepter cette situation. Celui qui veut travailler va suivre les instructions de la municipalité», a-t-il laissé entendre.