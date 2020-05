​Non-respect des mesures édictées par l’Etat face au Covid-19: la bombe Medina Gounass fait peur

Les mesures édictées par les autorités étatiques pour faire face à une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie de Covid-19 n’ont pas du tout été respecté à Médina Gounass. Alors que la localité à elle seule comptabilise plus de 30 cas positifs au covid19 avec des mis en quarantaine au nombre de 144, à Medina Gounass la communauté des disciples du Khalife Thierno Tidiane Ba continuent d’effectuer les prières en masse. Pire, aux heures du couvre-feu, des gens quittent chez eux, marchent de longues distances, pour aller effectuer des prières du « nafila », à la mosquée du Khalife.



Les sources sur place, contactées par pressAfrik, affirment que le mutisme des autorités, les suspicions et fantasmes autour de l’existence de la pandémie du covid19 dans leur contrée, risquent d’engendrer l’irréparable à Medina Gounass. En plus de braver la loi relative à l’interdiction des rassemblements, une bonne frange des populations de Gounass se dit très remontée contre le médecin-chef du département qu’ils reprochent de vouloir « diaboliser » les habitants de cette commune. Il ressort également des témoignages que ce dernier, qui quitte de façon récurrente Vélingara pour venir s’y enquérir des mesures prises, a été sommé de ne plus mettre les pieds dans la ville sainte.



Malgré l’intervention du préfet de Vélingara pour convaincre le guide religieux du danger public que pouvait engendrer le non-respect des règles de prévention, et aussi un renfort d’éléments de la gendarmerie qui occupe les alentours du lieu de culte, la prière du vendredi dernier a été effectuée par une foule immense dans la grande mosquée de cette localité, malgré un renfort d’éléments de la gendarmerie.



Après une forte propagation du coronavirus dans cette commune de Gounass au sud du Sénégal, ces disciples qui réfutent, au regard de la bénédiction de cette ville sainte, toute idée selon laquelle des habitants de leur localité sont infectés au covid19, auraient entamé les préparatifs de la célébration de la "Nuit du Destin, Laylatul Qadr".