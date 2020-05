​Nord: sept écoles fermées à Roubaix après un cas de Covid-19

Prenant cette décision par «mesure de précaution», la mairie espère la réouverture des écoles dès le 25 mai prochain.



Sept écoles de Roubaix (Nord), six publiques et une privée, sont fermées depuis lundi 18 mai «à titre de précaution» en raison d'un cas de Covid-19 parmi les élèves, ont indiqué la mairie et le rectorat dans un communiqué.



«Un cas de Coronavirus covid-19 a été confirmé chez un enfant accueilli au sein du service minimum d'accueil à Roubaix. L'Agence régionale de santé procède aux investigations afin d'identifier l'ensemble des personnes qui ont pu être en contact rapproché avec le malade», explique le communiqué publié tard dimanche soir.



«Cet élève ayant potentiellement été en contact avec des élèves accueillis dans des écoles de la ville, le maire de Roubaix a décidé - à titre de précaution et sur la base de l'avis de l'ARS - la fermeture temporaire de six écoles», poursuit-il, précisant qu'une septième école, privée, a «suivi également cette mesure de précaution».



La mairie espère que cette décision permettra la réouverture de ces écoles «dès le 25 mai prochain». Depuis le début du déconfinement le 11 mai et la réouverture des écoles, de nombreux établissements ont pris des mesures de précaution similaires après des cas ou des suspicions de Covid-19, comme en Charente, en Dordogne, au Mans (Sarthe) ou à Toulouse (Haute-Garonne).