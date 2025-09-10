​Normalisation et qualité : l'État et le secteur privé s'unissent pour renforcer les PME

Pour dynamiser le tissu économique national, l'Association Sénégalaise de Normalisation (ASN) et les acteurs du secteur privé se mobilisent pour soutenir les petites et moyennes entreprises (PME). L'objectif est de garantir leur compétitivité en les aidant à respecter les normes de qualité, à innover et à bénéficier de dispositifs d'accompagnement concrets.



Lors d'un atelier thématique réunissant des acteurs institutionnels, des représentants du secteur privé et des partenaires, la révision de la politique nationale de qualité a été au cœur des discussions. Ibrahima Tham, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, a souligné l'importance de cette initiative pour le développement des PME et des PMI.



« Quand on parle de compétitivité des PME et des PMI, c'est un ensemble de dispositifs qui visent à aider le développement de nos entreprises, notamment leur performance en termes économiques », a-t-il déclaré. L'atelier s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de promotion et de développement des PME, ainsi que dans l'agenda national du Sénégal 2050.



M. Tham a reconnu que peu d'entreprises respectent actuellement les normes de qualité, ce qui limite leur accès aux marchés, y compris au marché intérieur. Il a cité l'exemple des Cotes-Fras, un dispositif de certification pour les produits alimentaires. « Le dispositif est un instrument même de laboratoire pour analyser ce produit au niveau national, reste beaucoup à faire », a-t-il noté. Le respect de normes comme l'ISO 9001 est crucial pour aider les entreprises à se développer.



Le Secrétaire d'État a également annoncé que de nouveaux dispositifs seront mis en place pour mieux accompagner les PME. Un nouveau programme de formalisation du secteur informel est notamment à l'étude. Ce programme permettra aux petites entreprises de se formaliser et d'accéder aux instruments d'appui nécessaires à leur croissance.



Grâce à ces initiatives, le secteur privé national espère voir émerger des entreprises locales plus compétitives, capables de rivaliser sur le marché international et de stimuler l'innovation.