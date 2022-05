​Nouveau Centre Visio : SEN’EAU apporte de nouvelles innovations pour anticiper et optimiser les interventions

La SEN’EAU, nouvelle société en charge de la gestion de l’eau au Sénégal, a organisé ce mercredi, une visite guidée de son nouveau centre dénommé Visio. Ce centre permet de superviser les activités de la société sur l'ensemble du territoire sénégalais, depuis les ouvrages de production, les usines des forages jusqu’aux clients. Mieux, Visio permettra de disposer à temps des informations sur les dysfonctionnements du réseau, d’anticiper et optimiser les interventions, afin de satisfaire les clients.



« L'objectif s'inscrit en droite ligne de ce que nous faisons depuis plusieurs années. L'objectif, c'est de visiter ce nouveau centre qui s'appelle Visio et qui représente un des projets phares de SEN’EAU. Un projet de modernisation, mais avec un objectif d'amélioration de la relation clients, mais aussi un objectif de performance opérationnelle. Parce que ce centre nous permet de superviser nos activités sur l'ensemble du territoire sénégalais. Depuis la production, les ouvrages de production, les usines des forages, etc., jusque chez les clients. Aussi bien au plan technique, savoir ce que nous produisons comme volume d'eau à temps, mais aussi qu’est ce qui arrive aux clients à temps réel, avoir la possibilité de savoir s'il y a des disfonctionnements et d'anticiper sur ces disfonctionnements », a déclaré Diery Bâ, Directeur performance et développement de SEN'EAU Sénégal.



Du point de vue de la performance opérationnelle interne, M. Bâ a ajouté : « Nous avons un certain nombre d’objectif contractuel assez élevé. Par exemple limiter les pertes en eau à 15 %, avoir un taux de disponibilité des ouvrages à 98 %, avoir un taux de prise d’appel au niveau du Centre de Relation Clientèle (CRC) de plus de 90 %. L’ensemble des outils disponibles dans ce centre nous permet de pouvoir détecter des fuites précocement dans ce réseau. Mais aussi de pouvoir ordonnancer l’ensemble des interventions à partir d’ici ».



Chaque année, SEN’EAU reçoit 340 000 appels par an



Selon Fatim Dieng, superviseur au Centre de Relation Clientèle (CRC), « chaque année, on reçoit 340 000 appels.Ce qui veut dire le nombre d’appels par mois est estimé à 28 300, soit 931 appels par jour. Les appels sont définis avec des temps d’attente de 15s à 2m10S de durée moyenne des appels. Le taux de prise d’appel en 2021 est évalué à 88,5 % ».



Ibrahima Sarr Chef de Département Visio à lui préciser que ce nouveau Centre permet de disposer à temps des informations sur les dysfonctionnements sur le réseau grâce aux capteurs, d’anticiper et optimiser les interventions, de satisfaire les clients consommateurs et institutionnels en respectant leurs engagements contractuels, avoir sur une seule plateforme d'informations sur le réseau et les demandes des clients, mais améliorer les performances opérationnelles et relationnelles avec les différentes parties prenantes.



Usine des eaux du point B alimente 80 % de la population de Dakar



« Nous venons de visiter l’usine stratégique de Dakar qui permet d’alimenter 80 % de la population de Dakar. Elle reçoit les eaux des usines du Nord, Keur Momar Sarr (KMS) 1 et 2, KMS 3 et aussi l’ancienne usine de Ngnith située à plus de 250 km. Ces eaux vont être acheminées à Thiès, puis en suite jusqu'à Dakar. Ce site a fait l’objet de rénovation depuis 2 ans à fin de le sécuriser pour pouvoir intervenir sans avoir de manque d’eau lors d’opérations de fuites, mais aussi de travaux », a expliqué Sylvain Bedry, Directeur régional de la production de Dakar.



Selon lui, ces opérations consistaient à renouveler l’ensemble des gros diamètres du site, à pouvoir isoler les réservoirs pour les nettoyer, mettre en place un groupe électrogène pour démarrer en cas de coupure de Senelec, et continuer à pomper. « Nous avons éliminé le clore gazeux qui est aussi très toxique. Il était utilisé pour la désinfection. On l’a remplacé par la javel fabriquée avec du sel sénégalais et de l’électricité. Nous avons aussi développé un centre visio production à l’intérieur du centre de pompage station 1. Et ce site visio récupère toutes les informations des usines du Sénégal et va piloter l’ensemble des interventions des opérateurs, de l’exploitation et de la maintenance du Sénégal », a-t-il précisé.