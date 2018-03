​Nouveau centre de dialyse à Thiès : 360 millions de F Cfa investis à l’hôpital régional El Hadj Amadou Sakhir Diéguène

Les malades souffrants d'insuffisance rénale de Thiès et environs peuvent pousser un ouf de soulagement. Désormais, ils peuvent être pris en charge sur place. En effet, l'hôpital El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène est maintenant doté d’un Centre de dialyse d’une capacité de 20 postes. Cette nouvelle entité , si l'on en croit le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale, montre que la maladie rénale est bien prise en compte par le gouvernement du Sénégal.



Selon Aloyse Dame Diouf, c’est «parce que dans l’option du ministère de la Santé et de l’Action sociale, et au-delà dudit ministère, dans les instructions du président Macky Sall, il y a la nécessité de doter l’ensemble des régions du Sénégal de centres de dialyse».



Pour sa part, le président du conseil d’administration de l’hôpital régional, Talla Sylla, a indiqué que «cet outil important permettra d’aller vers du concret. C’est du concret qui va permettre de soulager davantage, de soigner et de rassurer».



Avec un investissement de plus de 360 millions F Cfa, le Centre de dialyse de Thiès est entièrement équipé et les consultations ont déjà démarré. Les autres services seront fonctionnels à partir de la semaine prochaine.