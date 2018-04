​Nouveau garçon dans la famille royale de Cambridge

Kate, l'épouse du prince William, a donné naissance ce lundi à un garçon, le troisième enfant du couple.

Le bébé, dont le nom sera annoncé "en temps voulu", pèse 3,8 kg.



Il est né au St Mary's hospital, tout comme les deux premiers enfants du couple, George, quatre ans, et Charlotte, deux ans.



"Son Altesse Royale la Duchesse de Cambridge a accouché sans problème d'un garçon à 11h01" (10h01 GMT), a annoncé le Palais de Kensington dans un communiqué.



Cet enfant dispose du titre d'Altesse Royale, et comme son grand frère, de celui de Prince de Cambridge.



Il est cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, après son grand-père Charles, le prince de Galles, son père, le prince William, son grand frère le prince George et sa grande sœur, la princesse Charlotte.



Il est les sixièmes arrière-petits-enfants de la reine Elizabeth II, qui a fêté ses 92 ans samedi, et du prince Philip, âgé de 96 ans.