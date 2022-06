​Nouveaux métiers du digital : le président de l’ECPI invite les jeunes à étudier et "ne pas chercher la facilité"

L’École centrale polytechnique d’ingénieurs de Dakar (ECPI) a organisé une journée de réflexion sur les nouveaux métiers du digital, ce mardi. Son Président Mouhamadou Sall qui lance ‘’un message d’espoir’’, invite les jeunes à étudier et ne pas chercher la facilité. Une occasion pour lui de présenter les différentes offres de formation axées notamment sur la cybersécurité, l’Intelligence Artificielle, le Big Data, la Data Science, le Software Engineering, les télécommunications entre autres. Parlant d’un monde plus que jamais interconnecté, il a évoqué leur partenariat avec l’ESIEE, une grande école d’ingénieurs basée à Paris.



« Nous avons organisé cette journée de réflexion pour parler de notre école et de notre partenariat avec une grande école qui s’appelle ESIEE basée à Paris. Nous avons créé cette école qui existe depuis 2018-2019 et malheureusement à cause de la pandémie, il n’est pas assez connu. Il faut être motivé. Aujourd’hui nous somme venu pour présenter notre nouvelle offre. C’est-à-dire le double diplôme, avoir le diplôme de notre école et le diplôme d'ESIEE partenaire basée à Paris. Aujourd’hui, nous sommes dans l’air de l’information. Il y a des besoins partout. C’est un message d’espoir. Il faut que les jeunes étudient et ne pas chercher la facilité. Celui qui a la bonne formation s’en sort », a déclaré Mouhamadou Sall Président de l’école ECPI Dakar.



Poursuivant ses propos, M. Sall a présenté trois (3) cycles de formations qu’offre leur établissement. « Notre école propose un cycle préparatoire (prépa) intégré qui dure 2 ans. Il accepte des élèves titulaires du baccalauréat scientifique et technique. Après ces deux années d’étude, trois options se présentent à nos étudiants qui peuvent soient, passer les concours d’entrée aux grandes écoles, intégrer le cycle ingénieur de l’ECPI sur 3 ans, ou intégrer le cycle ingénieur de notre partenaire ESIEE-PARIS sans passer de concours d’entrée aux grandes écoles. L’ECPI propose deux filières BTS avec une formation sur 2 ans : cybersécurité, Logiciels embarqués. Après avoir réussi leur examen BTS, les étudiants peuvent directement intégrer le cycle ingénieur de l’ECPI ».



Pour Mouhamadou Sall l’impératif d’innover est donc sans fin. « Aujourd’hui, nous sommes à l’ère de l’information. L’impératif d’innover est donc sans fin et les besoins en ressources tant matérielles qu’humaines ne cessent d’augmenter. C’est pour cela qu’à l’ECPI, nous nous sommes lancé le défi de former des ingénieurs et techniciens polyvalents, se démarquant de par leur savoir-faire et professionnalisme, capables d’innover et de révolutionner le monde grâce au pouvoir du numérique », dit-il.