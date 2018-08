​Nouvelle "épidémie d’Ebola" en RDC

Les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo annoncent que le pays "fait face à une nouvelle épidémie" d'Ebola.



Cette nouvelle flambée localisée dans l'Est du pays, survient tout juste une semaine après l'annonce de la fin de la précédente vague d'épidémie.



L'information est confirmée par le ministre de la Santé de la RDC qui indique que la Division provinciale de la Santé du Nord-Kivu a notifié 26 cas de Fièvre avec des signes hémorragiques le 28 juillet.







Sur les 26 cas, 20 décès ont été enregistrés dans l'aire de santé de Mangina située dans la zone de santé de Mabalako, territoire de Béni, dans la Province du Nord-Kivu.



Six échantillons prélevés chez des patients hospitalisés dans la localité sont arrivés à Kinshasa ce mardi 31 juillet 2018.





Ils ont été analysés par l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB). Sur les six échantillons analysés, quatre se sont révélés positifs à la Maladie à Virus Ebola.



"A ce stade, rien n'indique que ces deux épidémies, séparées de plus de 2.500 km, soient liées", écrit dans un communiqué le ministre, le docteur Oly Ilunga Kalenga, au sujet de la fièvre hémorragique qui menace désormais l'est du pays.





La précédente épidémie avait touché le nord-ouest du pays. Les autorités sanitaires de la RDC annoncent l'arrivée à Béni ce jeudi 2 août d'une équipe de douze (12) experts du Ministère de la Santé basée à Kinshasa.



Ils seront chargés de mettre en place les différentes composantes de la riposte.