​Noyade : Le corps d’un jeune de 17 ans repêché à la plage de Yenne

Un corps sans vie du jeune Mamadou Diagne dit Doudou, porté disparu en mer depuis dimanche dernier, a échoué à la plage de Yenne située dans le département de Rufisque. La victime, âgée de 17 ans, était élève en classe de seconde.



Les deux autres victimes enregistrées dans la journée du lundi 10 septembre courant, à savoir : Pape Cheikhou Faye, élève en classe de seconde et Mamadou Ba ont été retrouvés à Bargny et Minam, informe « L’As» .



Ces trois jeunes qui étaient partis pour se baigner en mer, ont été emportés par les vagues des plages de Mbargny et de Rufisque.