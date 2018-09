​Noyades à Rufisque et Bargny: les familles des victimes toujours inconsolables

Les familles des victimes des trois noyades de ce week-end à Rufisque et Bargny sont toujours inconsolables. Dans la matinée et dans la soirée du lundi, Mamadou Ba, 22a ns, nouveau bachelier et Cheikhou Faye, ont été repêchés par les sapeurs-pompiers.



Devant la maison de Mamadou Ba au quartier Sinkone à Bargny que L’AS quotidien a visité, plusieurs voisins se sont regroupés pour montrer leur compassion. « Le jour de sa mort, Mamadou Ba s’était levé très tôt et a effectué quelques travaux. Lorsqu’il a fini, il accompagné un de ses amis pour aller laver un mouton et se baigner. Il a remarqué qu’un enfant se débattait dans l’eau et a tenté de le sauver, c’est dans ces circonstances qu’il a perdu la vie », raconte sa sœur ainée Fatou Ba.



« Lorsque les sapeurs pompiers sont arrivés, ils ont dit qu’ils ne pouvaient plonger car la mer était trop agitée. Ce qui est compréhensible, il ne pouvait pas risquer leur vie. C’est finalement vers 21h que le corps a été repêché », a dit sa sœur, visiblement abattue.



Dans le même quartier, Awa Fall, la mère de Mamadou W Diagne, une autre victime, est inconsolable. Cette vendeuse de poisson, est dans un état second et ne sait plus le niveau d’étude de son enfant, ni son âge.



Chez Cheikhou Faye, la troisième victime, ses proches attendent l’autopsie avant de disposer le corps pour procéder à l’enterrement. « Il parait qu’on a trouvé le corps et qu’il est à l’hôpital. On parle d’autopsie. Quel besoin ont-ils d’en faire lorsque tout le monde sait qu’il est décédé par noyade, martèle l’amie du défunt ».



Mais pour une autre jeune femme présente au deuil, « ils demanderont au moins 100 000 Fcfa avant de donner le corps. Ce sont des vautours, je les connais », confie-t-elle à « L’AS ».