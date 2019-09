​Nyassia : Les populations Kaguitte listent les maux de leur localité sur 40 km de marche

La route qui relie kaguitte à Dialang a été, ce mercredi le théâtre d’expression des populations de la localité qui ont marche sur 20 km, pour demander le bitumage de leur route, de l’eau courante, et l’électrification dans cet arrondissement de Nyassia dans la région de Ziguinchor.



« Nous nous santons vraiment oublié par l’Etat du Sénégal. Nous n’avons pas une bonne route. Nous n’avons pas de l’eau potable, ni de l’électricité. C’est pourquoi, aujourd’hui la population s’est levée en masse avec l’envie de rencontrer le président de la République, lui regarder en face, et lui demander ce que nous avons fait pour mériter cela ».



Les populations d’Essing, Bakounoune, Dioher, entre autres se sont jointes à cette marche. Une façon pour eux d’attirer l’attention de l’autorité et de voir leurs conditions d’existences auxquelles elles sont quotidiennement confrontées, livre Walf radio.