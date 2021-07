​OFNAC : 788 déclarations de patrimoine enregistrées sur 1247 assujettis actifs

À ce jour, 1247 assujettis actifs comme passifs, c’est-à-dire le nombre des personnes qui doivent faire leur déclaration de patrimoine ont été dénombrés au Sénégal. Selon « Source A », seulement 788 déclarations d’entrées soit 59% en valeur relative et 150 déclarations de sorties enregistrées ont été enregistrées l’Office National de Lutte contre la Corruption (OFNAC).



Seynabou Ndiaye Diakhaté la présidente de l’OFNAC a précisé que les actifs sont ceux qui sont encore à des postes ou la déclaration est assujettis et, les passifs sont ceux qui sont décédés ou qui ont changé de postes précise. Ces données résultent de l’atelier d’échanges et de sensibilisation qui s’est tenu hier mardi avec les parlementaires sur le système sénégalais de déclaration de patrimoine.



Conformément à l’article 2 de la loi 17 au 02 avril 2017, la déclaration de patrimoine doit être faite par le Président de l’Assemblée, le Premier Questeur de l’Assemblée Nationale ; le Premier Ministre, les Ministres et le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental. Tous les Administrateurs de crédits, les Ordonnateurs de recettes et des dépenses, les Comptables Publics effectuant des opérations supérieures ou égal à un milliard de Francs CFA y sont également assujettis.