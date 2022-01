​OFNAC : Seynabou Ndiaye Diakhaté annonce que plus de 30 rapports transmis au Procureur de la République

Seynabou Ndiaye Diakhaté, la présidente de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac), a déclaré que plus de 30 rapports ont été transmis au Procureur de la République. Elle était l’invité du jury du dimanche sur Iradio, ce de 02 janvier 2022.



« Si vous me demandez le nombre de rapports transmis au procureur de la République, là on est à une trentaine (30). Parce qu’il y a des rapports qui après enquête, sont classés sans suite. Parce qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour apprécier la consistance au nom de l’infraction dénoncée. On en reçoit de tout sort », a-t-elle déclaré.



Interpelée sur le pourquoi il n’y est pas de poursuite connue sur les 30 rapports transmis au Procureur, Mme Diakhaté de soutenir : « Vous savez quand on m'a délimité une zone de compétence, à savoir collecter et remettre au Procureur de la République, je m’en suis arrêté à cela. Mais le Procureur encore une fois a ce pouvoir de classer sans suite un dossier. Je ne sais pas si les dossiers ont été classés sans suite ou s’il y a des poursuites. Nous n’avons pas eu écho de poursuite ».



Selon elle, au niveau de l’enquête, elles sont tenues par deux princes celui du principe du secret de l’enquête, donc de dire le contenu de nos enquêtes et celle universellement connu de la présomption d’innocence. Ce qui veut dire pour la présidente de l’OFNAC, « tant qu’une personne n’est pas jugée, condamnée par une juridiction, on considère que cette personne est innocente ».