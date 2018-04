​Obama à la fondation Mandela

Le 17 juillet sera célébré le centième anniversaire de la naissance du premier chef d'Etat noir sud-africain, ont annoncé lundi les organisateurs.



"Cette année, on a hâte de recevoir le président Obama pour le discours annuel de la Fondation", a déclaré Sello Hatang, président de la Fondation Mandela.



Chaque année, la Fondation Mandela confie à un invité de prestige le soin de prononcer un discours à l'occasion de l'anniversaire de Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 et décédé le 5 décembre 2013.



Parmi les précédents intervenants de la Fondation Mandela figurent l'ancien Président américain Bill Clinton, l'ex-secrétaire général des Nations unies Kofi Annan et le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates.



Après vingt-sept ans dans les geôles du régime raciste blanc, Nelson Mandela, icône mondiale de la lutte contre l'apartheid, est devenu le premier président démocratiquement élu de l'Afrique du Sud en 1994.