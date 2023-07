​Offre et cession de chanvre indien: le sapeur-pompier Pape Samba risque la radiation

Le Procureur général a requis la confirmation des 4 ans de prison contre le sapeur-pompier Pape Samba Ba et le pêcheur Cheikh Koita deux amis de longue date, mardi devant la Cour d’appel du tribunal Correctionnel de Dakar,



Ils étaient poursuivis pour des faits d’offre et de cession de chanvre indien. Incarcérés depuis 2021, le sapeur-pompier Pape Samba Ba risque d’être radié de sa fonction si la condamnation est définitive. En effet, selon le quotidien « Les Echos » qui donne l’information, ces prévenus ont été arrêtés à la suite d’une dénonciation anonyme qui informe les agents d’un réseau de trafic de yamba dans une maison à Keur Massar.



C’est ainsi qu'une une descente a été effectuée dans une chambre prise en location par le sapeur-pompier où les enquêteurs ont saisi un sac contenant 4kg 500g de chanvre indien. Dans la pièce, les agents ont trouvé le propriétaire et son ami Cheikh Koita qu’ils ont interpellés.



Entendu, les deux amis n’ont cessé de se renvoyer la balle depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la barre. Marié à deux épouses et père de famille, le sapeur-pompier a nié être le propriétaire du chanvre indien. Cheikh Koita a lui aussi nié être le possesseur du sac de yamba trouvé dans la chambre de son ami lors de son arrestation. Parlant de son statut de consommateur de drogue, Cheikh Koita a déclaré que seul quatre (4) cornets de chanvre indien ont été retrouvés sur lui : « C’est lui qui m'a mis en rapport avec la personne qui me les a vendus. Chaque fois que j’allais chez lui, j’achetais un cornet de yamba et on le consommait ensemble dans sa chambre » a indiqué le mis en cause qui a été inculpé par le passé pour une affaire de drogue.



Faisant sa plaidoirie, son avocat Me Khadim Kébé a déclaré que son client doit bénéficier du doute puisqu’il n’y a rien dans la procédure qui prouve qu’il est le propriétaire du produit illicite.



Me Abdoulaye Sene plaidant pour le compte du sapeur-pompier Pape Samba Bâ a déclaré que Cheikh Koita avait confié à la police que la drogue saisie lui appartenait. Demandant par ailleurs que justice soit rendue la robe noire a indiqué que son client a rendu service à la nation puisqu’il est dans l’armée depuis 2009.



Toutefois, le Procureur a demandé que la peine de quatre (4) ans d’emprisonnement ferme qui a été infligée aux prévenus soit maintenue à leur encontre. Ainsi la date de la délibération est fixée au 3 octobre 2023.