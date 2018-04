​Omar Sarr sur le parrainage : ‘’Nous nous battrons contre cette loi et nous nous battrons contre Macky Sall’’

Le vote du projet de loi sur le parrainage contre de défrayer la chronique à quelques jours de son adoption à l’Assemblée nationale. En effet, le secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds) Omar Sarr a indiqué, lors d’une tournée dans le département de Pikine, qu’ils vont se battre contre la loi sur le parrainage et contre Macky Sall. Selon lui, le chef de l’Etat veut installer la violence dans le pays.



«Nous nous battrons contre cette loi et nous nous battrons contre Macky Sall. C’est lui la forfaiture. Il a voulu changer les règles des élections alors que nous sommes à moins d'un an de l’échéance. C’est lui qui a voulu changer la Constitution pour changer la loi électorale», a lancé Omar Sarr.



A cet effet, M. Sarr appelle à la résistance populaire pour barrer la route au projet de loi contre le parrainage.



Le projet de loi sur le parrainage sera voté à l’Assemblée nationale ce 19 avril prochain.