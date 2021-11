​Open international de judo à Dakar: 26 judokas sénégalais engagés

D’après Babacar Makhtar Wade, président de la Fédération sénégalaise de judo et Disciplines associées (FSJDA), 26 judokas sénégalais seront engagés. « Nos athlètes sont prêts pour ce tournoi. L’équipe nationale sera composée de 26 athlètes, répartis en 14 catégories. Le week-end dernier, une partie de l’équipe était au Cameroun pour l’Open de Yaoundé. On est revenu de Yaoundé avec des résultats satisfaisants (4 médailles, dont 1 en or). Je pense que le reste de l’équipe, qui n’était pas à Yaoundé, va montrer dans ce tournoi ce dont il est capable », a-t-il fait savoir.



Il indique que le Sénégal est à pied-d’œuvre pour l’organisation de la 5ème édition de l’Open de Dakar. « Là, les derniers réglages sont en train d’être faits de manière à pouvoir accueillir dans de meilleures conditions toutes les délégations qui vont prendre part à cette édition de l’open de Dakar. Sur le plan organisationnel, les équipes techniques sont en train de mettre les bouchées doubles pour que le tournoi se déroule bien ce week-end ».





17 pays africains et 2 pays européens (Irlande et Grande Bretagne) sont à Dakar pour participer à l’Open International de judo.