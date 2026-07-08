​Opération « Karangué Baol » : 31 personnes interpellées lors d'une vaste opération de sécurisation à Diourbel et Touba

Cent dix-sept policiers issus des commissariats de Diourbel, Mbacké, Bambey et Touba, appuyés par leurs commissariats secondaires ainsi que par le Groupement mobile d’intervention (GMI), ont été mobilisés dans la nuit du 7 au 8 juillet pour une vaste opération de sécurisation baptisée « Karangué Baol ». Menée de 21 heures à 5 heures, cette opération a permis l’interpellation de 31 personnes, la mise en fourrière de quatre véhicules et le contrôle de 125 pièces d'identité.



D’après l’APS, la Brigade régionale de sécurité (BRS) a également pris part à cette opération, sous la coordination du commissaire central, chef du Service régional de la Sécurité publique de Diourbel, Younousse Diédhiou.‎ Au total, 16 véhicules ont été déployés et sept points de contrôle ont été installés, notamment au commissariat spécial de Touba, à Madyana, Darou Mousty, sur les routes de Keur Kabe, Keur Baye Lahad, Daara Djolof et Belel.



Les forces de sécurité ont également investi les secteurs de Ndamatou, Gouye Mbinde et du commissariat spécial de Touba.

‎‎‎Cet exercice va se poursuivre dans les départements de Mbacké, Diourbel et Bambey, dans le cadre de l’opération « Karangué Baol ».



Le dispositif sera maintenu jusqu’à cinq jours avant le Grand Magal de Touba, en début août, afin de renforcer la sécurité des personnes et des biens à l’approche de ce grand rassemblement religieux.

L’opération s’est déroulée sans incident, selon l’APS.