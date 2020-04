​Opération de déguerpissement de la gare routière de l’échangeur de l’émergence : les transporteurs dénoncent un confinement déguisé

La gare routière de l’échangeur de l’émergence à côté du stade Léopold Sédar Senghor sera déguerpie par les autorités. Des milliers de passagers s’y convergent tous les jours pour rallier la banlieue dakaroise. « Quand on parle de déguerpissement de gare flottante, nous nous considérons cette gare comme régulière », se désole Falou Samb, secrétaire général des professions du transport routier du Sénégal.



Une mesure pour éviter le Covid-19 selon les autorités. Par contre le syndicaliste déclare qu’ils ont déjà respecté le nombre de passagers autorisés pour chaque voiture. « Nous respectons le chargement comme appliqué. Au lieu de 42 personnes, les véhicules chargent 18 personnes. Et nous avons organisé les rangs pour éviter les bousculades », précise M. Samb.



Toutefois, il parle de confinement déguisé, qui risque d’envoyer des milliers de pères de famille au chômage. « L’Etat n’a qu’à prendre ses responsabilités et de confiner tout le monde une bonne fois pour tous. Nous avons presque 800 à 900 départs de véhicule par jour. Des milliers de personnes transitent cette gare pour rentrer dans la banlieue, aller à Keur Massar jusqu'à Mbambilor, et Rufisque », martèle-t-il.