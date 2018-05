​Ouattara annonce un gouvernement RHDP

Le président ivoirien, Alassane Ouattara a affiché son intention de former un gouvernement RHDP.



L'annonce été faite par le chef de l'Etat ivoirien lors du 4ème congrès extraordinaire du Rassemblement des républicains (RDR) autour du thème "Le RDR mobilisé pour un RHDP unifié".



Ce thème cadre avec cette ambition du parti d'Alassane Ouattara de diriger la Côte d'Ivoire avec ses alliés au sein du RHDP, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix.



"Nous attendons la validation de l'accord politique et du statut pour former un gouvernement de rassemblement du RHDP qui comprendra tous les partis membres du RHDP comme cela a été le cas par le passé", a indiqué M. Ouattara.



Ce nouveau gouvernement annoncé "dans les prochaines semaines" risque d'être formé sans l'Union pour la Côte d'Ivoire (UPCI), une formation historique de la coalition au pouvoir mais qui n'a pas souhaité adopter le projet de parti unifié.



"Je prends donc acte de la décision de l'UPCI de ne pas faire partie du RHDP à la date d'aujourd'hui" a souligné le président ivoirien.



Alassane Ouattara a affiché sa volonté d'avoir un parti unifié le plus rapidement possible.



Il a invité la direction du RHDP à déposer les textes fondateurs de cette "nouvelle formation politique" au ministère de l'intérieur.



Il souhaite aussi "un congrès constitutif du RHDP dans les meilleurs délais pour permette d'asseoir le RHDP dans toutes les régions" de la Côte d'Ivoire.