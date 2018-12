​Oumar Sarr sur l’état de santé de Me Wade : «il n’est ni malade ni hopsitalisé»

Le secrétaire général national adjoint du Parti démocratique sénégalais (Pds) monte au créneau pour démentir les « rumeurs» selon lesquelles le président de la République sortant était maladie. Oumar Sarr qui se dit étonné d’entendre de tels propos via la presse, précise que «Me Abdoulaye Wade n’est ni malade ni hopitalisé».



Mieux, le maire de Dagana affirme avoir parlé avec le père de Karim Wade samedi dernier. « Je suis parfois étonné d’entendre des Sénégalais faire certaines déclarations (la maladie de Me Wade), j’ai parlé avec lui pendant plus de deux tours d’horloge. Il se sent très bien », rassure Oumar Sarr.



Et d’ajouter « d’ailleurs, il y a de cela trois ou quatre jours, j’ai entenu certains dire qu'Abdoulaye Wade était à hôpital, alors que ce jour-là, j’ai échangé avec lui durant des heures».



Récemment, souligne-t-il, «il a produit un texte pour donner son avis sur l’International Libérale. Il en a profité pour dire les actions que nous devons mener».