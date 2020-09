​Ousmane Sonko sur les inondations: « Macky Sall est le seul responsable de ce qui arrive actuellement aux populations »,

Ousmane Sonko, President Pastef/les patriotes qui a effectué un déplacement sur le terrain, à Keur Massar, Guédiawaye, a fait l’état de la situation. Face à la presse, Sonko a rendu hommage au corps des sapeurs-pompiers qui, dit-il, « travaille sans relâche et dans des conditions pénibles et de dénouement total ».



Selon lui, Macky est le seul responsable de ce qui arrive aujourd’hui, aux populations de la banlieue "à cause de son incompétence, son incapacité" à gouverner le pays.



«Personne ne peut dire que Macky n’a rien fait. Il a tenté tant bien que mal à satisfaire les populations. Mais n’a pas fait, malheureusement, le 1/10e de ses engagements et promesses. Les 750 milliards n’ont été débloqués. Ce qui a été sorti, effectivement, ONAS Sur les 287 millards alloués à l'ONAS, seuls 48 milliards ont été dépensés en réalisations. ce qui ne représente même pas 6% d’exécution en neuf (9) ans», dénonce Sonko.



A en croire le leader des Patriotes, « les priorités de Macky Sall ne sont pas ceux des Sénégalais, à savoir, santé, assainissement, éducation, agriculture. Les bailleurs lui ont obligé d'investir dans les constructions de stades, villes nouvelles, TER et BRT ».





Parlant des Changements climatiques, il soutient « les Centre régionaux Agrimètre, Anacim, Service hydro, etc., tous avaient alerté sur le cycle de pluviométrie de cette saison. Macky Sall n’a plus les moyens de sa politique. Il s’est endetté au point qu’il ne peut plus aller au marché mondial pour prendre des engagements financiers. Et 10 milliards, insuffisants pour régler la question des inondations au Sénégal. On aurait pu utiliser cet argent à la prévention avant les inondations ».