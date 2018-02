​Ousmane Tanor Dieng exhorte les cadres du Ps à être "un creuset de réflexions et de débats pertinents"

A l’occasion d’un compte rendu de sa rencontre d’échanges avec les membres du mouvement des cadres socialistes à la Maison du parti, le secrétaire général du Parti socialiste (Ps) a appelé le mouvement ‘’Vision socialiste’’, à "être un creuset de réflexions et de débats pertinents pour répondre aux attentes du peuple.



Selon Ousmane Tanor Dieng « la vision socialiste doit être alors un creuset de réflexions et de débats pertinents permettant au parti de répondre aux attentes du peuple sénégalais à travers une déclinaison de sa vision ».



Il poursuit « je vous invite plus que jamais à intensifier l’animation de votre structure, par des rencontres de plus en plus fréquentes, autour des grands débats politiques, économiques et sociaux ».



Le Parti socialiste, indique-t-il a des cadres que nous voulons techniquement compétents et politiquement engagés, tout en précisant que ces cadres viennent de divers secteurs d’activités.



« Léopold Sédar Senghor qui avait si bien compris l’importance du rôle que doivent jouer les cadres intellectuels avait très tôt suscité et encourager la mise sur pied en mars 1969 le club Nation et développement », a souligné le Sg du Ps sur Aps.



De son coté, le coordonnateur de la "Vision socialiste", Alpha Bayla Guèye a fait savoir à cette occasion que l’objet de cette rencontre est de "faire la situation politique et économique" et d’aborder les événements qui secouent le parti depuis deux ans.



Cette dynamique, précise-t-il, s’inscrit dans la série de rencontres initiées par le secrétaire général qui a souhaité échanger avec les membres sur la situation du parti et de dresser les perspectives ».



Source : Aps