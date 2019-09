​Oussouye : les litiges fonciers font légion dans toutes les communes du département

Les litiges fonciers font légion dans toutes les communes du département d’Oussouye, au sud du Sénégal. Ces questions sont souvent source de conflit, parfois violant. Mieux, des villages s’affrontent ou se regardent en chiens de faïence. Suffisant, pour que les autorités convoquent une rencontre, pour tenter apaiser les relations.



« Ce qu’on cherche, c’est un déclic qui aura des impacts sur cette question foncière qui crée des conflits dans tout le département d’Oussouye. Notamment à Mlomp et dans les zones où nous intervenons. Aujourd’hui, nous avons les chefs de village ici, les sous-préfets, les services techniques, les forces de défense et de sécurité », a indiqué Boucar Baba Ndiaye, chargé du projet « Aliwili ».



L’activité a réuni à la préfecture de la capitale du Casa, les autorités administratives, locales et les chefs des villages du département d’Oussouye. Les litiges fonciers sont récurant dans ce département et sont le plus souvent facteur de violence, rapporte Walf radio.