​Ouverture à Dakar de la deuxième édition du Conseil présidentiel Sénégalo-gambien

Le Sénégal et la Gambie ont ouvert, ce mardi à Dakar la 2ème édition du Conseil présidentiel entre les deux pays. Cette rencontre a débuté avec la réunion des experts préparatoire. Il s’agit de passer en revue toutes les questions d’intérêt commun. Il sera également question de développer de nouveaux projets, renforcer la coopération bilatérale dans les domaines comme le commerce, le transport, le tourisme, l’éducation, l’environnement, la paix et la sécurité, entre autres.



« C’est la réunion des experts préparatoires à la réunion ministérielle du conseil présidentiel Sénégalo-Gambien, laquelle réunion est elle-même préparatoire à la réunion des chefs d’Etat. La première réunion du conseil présidentiel Sénégalo-Gambien avait eu lieu en 2018 en Gambie. C’était l’occasion pour les deux chefs d’Etat de donner un nouvel élan d’intérêt commun entre les deux parties, mais avec la plupart des ministres sectoriels. C’est un cadre novateur qui permet aux deux pays de développer des champs nouveaux, de nouveau projet pour développer la coopération entre les deux pays », a soutenu l’Ambassadeur Mame Bamba Cissé, Secrétaire général du ministère des Affaires Etrangères et des Gambiens de l’extérieur.



Selon lui, la coopération sénégalo-gambien est au beau fixe. « Dans toute coopération, il y a des questions qui méritent d’être visitées. Pour cette deuxième session, nous aurons des questions autour de la paix et de la sécurité, que nous savons est une question majeure dans l’espace de la CEDEAO. Il y aura également des questions de libre circulation des biens et des services, des questions concernant le commerce, le tourisme et de l’environnement seront examiné par les experts et qui seront soumis à l’appréciation des ministres ».



Quant aux experts Gambiens, le Sénégal et la Gambie constituent un même pays, seul l’héritage colonial pose problème. Pour Souleymane Omar Ndiaye, secrétaire permanent ministère des Affaires étrangères de la Gambie, ce que le conseil des présidentiel peut faire c’est d’accorder des opportunités aux experts des deux pays pour voir dans quelle mesure les deux pays peuvent travailler ensemble.



« Le Président Adama Barro et le Président Macky Sall, ont signé un accord de coopération entre la Gambie et le Sénégal. Ce que le conseil présidentiel peut faire, c’est d’accorder des opportunités aux experts des deux pays dans les domaines comme le commerce, le transport, le tourisme, l’éducation, l’environnement entre autres, pour voir dans quelle mesure peut-on unir nos forces pour travailler ensemble dans ce domaine. Le Sénégal et la Gambie constituent un même pays, seul l’héritage colonial qui pose problème. Donc cette rencontre permettra de voir quelles seront les mesures à prendre pour faire avancer les deux pays également dans la coopérative bilatérale », dit-il.