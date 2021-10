​Ouverture de la session 2021-2022 : l’Assemblée nationale a élu son bureau ce jeudi

Les parlementaires se sont retrouveront à l'hémicycle ce jeudi, pour l'ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2021-2022. Procédant à l’élection du bureau de l’Assemblée nationale, dont la composition est fixée par l’article 13 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le Président Moustapha Niasse a rappelé les dispositions de l’article 15 alinéa 1, nouveau du règlement intérieur.



Il cite : « Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Les autres membres du bureau sont élus pour une durée d’1 an. Ils sont rééligibles. Les mandats des membres du bureau de l’Assemblée nationale, excepté celui du Président sont renouvelé à la première séance de la session ordinaire ».



Avant de passé à l’élection des membres du bureau, il a aussi rappelé les dispositions de l’article 14 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui dit : « Les vices présidents, les secrétaires, et les questeurs sont élus au scrutin de liste, pour chaque fonction. Chaque groupe de l’Assemblée nationale peut présenter une liste par fonction respectant la parité homme-femme conformément aux dispositions de la loi 20-10/11 du 28 mai 2010 ». D’après le Président Niasse, tous ces scrutins sont secrets et ont lieu à la représentation proportionnelle.



Moustapha Niasse a également noté que « selon la représentation du quotient électoral calculé sur la base du nombre de députés inscrit dans chaque groupe, avec répartition des restes, selon la plus forte moyenne, les postes de vice-président est de questeurs sont attribué dans l’ordre à l’article 13 en donnant la priorité au groupe ayant obtenu plus de voix ».



Pour les Vices présidents, il précise que le président du groupe parlementaire BBY à proposé comme premier vice Président Abdou Mbow, 2e vice-président Yéta Sow, 3e Cheikh Tidiane, 4e Aïssatou Sow Diawara, 5e vice-président Abdoulaye Mactar Diop, 6e Ndeye lucie Cissé, et 7e vice président Ali Lo. Le vote effectué, pour élire le vice-président, sur les 134 votant, 124 ont voté pour, 3 contre, absents 4, bulletins nuls 3.



A la suite du voté, Abdou Mbow a été élu Premier Vice Président, 2e vice-président Yéta Sow, 3e Cheikh Tidiane, 4e Aïssatou Sow Diawara, 5e vice-président Abdoulaye Mactar Diop, 6e Ndeye lucie Cissé, 7e vice président Ali Lo, 8e vice président Yaye Mame Alvis.



Pour les secrétaires élus, il s’agit respectivement de Nikola Ndiaye, Sira Ndiaye, Mamadou Diaw, Aminata Gueye, Mohamed Khourechi Ibrahim Niasse, Ndeye Fatou Diouf. Et enfin pour les fonctions de questeurs Aïda Dia et Awa Niang ont été choisi.