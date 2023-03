​PAD : les transitaires et importateurs de véhicules décrient la cherté des taxes douanières

Les transitaires et importateurs de véhicules du Sénégal ont fait face à la presse samedi pour décrier les taxes douanières sur l’importation qu’ils jugent très chère. Ils soutiennent qu’ils rencontrent d’énormes difficultés pour sortir leurs véhicules au Port Autonome de Dakar (PAD). Ces derniers interpellent le président de la République Macky Sall pour qu'ils pensent à leur secteur.



« Nous sommes réunis ici aujourd’hui pour débattre des problématiques liées à l’importation des véhicules. À cet effet, nous avons évoqué la question de la taxe sur l’importation qui est très chère. Autour desquelles les importateurs rencontrent d’énormes difficultés pour sortir leurs véhicules au Port Autonome de Dakar (PAD). Nous allons voir avec l’Etat, comment nous pouvons ensemble trouver des solutions, un consensus sur la réduction des taxes, et de mettre en place solutions durables. Des problématiques ont été soulevées comme le bureau 14 V, des problèmes informatiques et du guichet unique », a déclaré Mamoudou Diallo leur porte-parole.



Poursuivant sa déclaration, il ajoute : « Nous lançons un appel aux autorités douanières, au ministre des Finances, pour que nous puissions trouver des solutions et mettre à jour les taux d’importation sur lesquels nous pouvons nous baser afin de pouvoir avancer sur les activités liées à l’importation. Nous lançon un appel au président de la République Macky Sall pour lui dire que ces jeunes qui ont décidé de rester dans ce pays que ce soit les transporteurs comme les transitaires afin de créer une valeur ajoutée dans ce pays, créer de l’emploi, de prêter une attention particulière à eux ».