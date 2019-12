​Pagaille au sein de l’APR : « tout sera rentré dans l’ordre dès le retour de Macky Sall »

Le président du Club Sénégal émergent (Cse), Youssou Diallo, s’était désolé de la pagaille installée depuis quelques jours au sein de l’Alliance pour la république (Apr, au pouvoir). Par médias interposés, certains responsables du parti se sont donnés à des scènes spectaculaires. Il a promis que tout sera rentré dans l’ordre dès le retour du président Macky Sall, hors du pays en ce moment.



« C’est plus que désolant. Ce sont des dérives inacceptables, car les gens n’ont pas été à des postures politiques ou administratives pour parler de ce dont ils évoquent actuellement dans les médias », a regretté M. Diallo, sur la RFM.



« Je pense que dès le retour du président Macky Sall, la récréation sera terminée et les mesures idoines devront être prises. C’est mon sentiment par rapport à cette situation. Et tel que je connais l’homme (Macky Sall), il va y mettre un terme le plus rapidement possible », a-t-il ajouté.