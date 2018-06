​Panama Papers II : Aliko Dangote au cœur d'un scandale

Le propriétaire de la cimenterie Dangote est au cœur d’un scandale. Un document des Panama Papers révèle qu'Aliko Dangote est bien actionnaire de la société pétrolière Ovlas Trading SA, enregistrée en 2003 aux îles Vierges britanniques et dirigée par son neveu, Sayyu Dantata.



Les deux hommes sont actionnaires de cette société au capital d’un million de dollars. L’autre actionnaire est la société Oil & Gas Co Ltd, poursuit la même source.



En 2011, Ovlas SA change de nom, pour devenir Petrowest SA, ainsi que de juridiction, pour s’établir aux Seychelles et à Lagos. Selon Libération qui donne l’information, Sayyu Dantata est le principal actionnaire de Petrowest SA aux côtés de Patrice Alberti. Ce dernier est un ancien banquier de BNP Paribas. Aliko Dangote est également dans l’actionnariat de Petrowest SA, informe le journal.



Aliko Dangote es t connu pour avoir justement fait fortune dans les secteurs non pétroliers, du ciment, du sucre et du blé.