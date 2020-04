​Pandémie de Covid-19 : impact sur la production de statistiques de l’ANSD

Le Sénégal est fortement affecté par la pandémie actuelle de COVID-19. Afin de faire face à cette crise sanitaire mondiale inédite, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures sanitaires et sécuritaires. Dans ce contexte difficile, l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), en vue d’assurer la continuité de ses missions, a revu ses priorités et adapté ses méthodes organisationnelles et opérationnelles de travail. Pour les enquêtes qui sont maintenues, l’ANSD a plus que jamais besoin de la collaboration des ménages et des entreprises sollicités.



L’ANSD continuera d’assurer la gestion du Répertoire national des entreprises et associations (RNEA). La gestion du RNEA est essentielle à l’organisation de la vie économique. En conséquence, les activités d’immatriculation des entreprises et associations au Numéro d’identification nationale des entreprises et associations (NINEA) sont maintenues à travers tout le pays. Les délais de délivrance du NINEA restent inchangés.



Les enquêtes auprès des ménages seront réalisées via le centre d’appel de l’ANSD et les questionnaires allégés. Les enquêtes auprès des ménages qui sont programmées et maintenues seront réalisées par téléphone. Par conséquent, les questionnaires de ces enquêtes seront fortement allégés. Il en sera ainsi pour les enquêtes programmées relatives, notamment, à la conjoncture sociale.



Les enquêtes qui nécessitent d’interroger les répondants en face-à-face de manière intensive, telles que les enquêtes démographiques et de santé continues (EDS-Continues) sont provisoirement suspendues. L’ANSD continuera d’assurer le suivi de la conjoncture économique et les indicateurs seront produits et publiés dans les délais



Grâce à leur schéma de collecte en vigueur, les enquêtes de conjoncture menées auprès des entreprises sont maintenues. De même, les achats de produits non standardisés pour le calcul de l’indice des prix à la consommation (IPC) sont encore maintenus. En conséquence, les indices statistiques, en l’occurrence, l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC), l’indice du coût de la construction (ICC), l’indice des prix de production industrielle (IPPI), les indices des prix de production des services (IPPS), l’indice harmonisé de production industrielle (IHPI), les indices du chiffre d’affaires (ICA), et l’indice des prix du commerce extérieur (IPCE) seront diffusés conformément au calendrier de publication.



Au cas où l’évolution de la situation socioéconomique et les difficultés de recueil de l’information viendraient à dégrader la qualité de certains indicateurs, cela sera systématiquement documenté. La production des comptes nationaux sera également maintenue conformément au calendrier prévu



Les comptes de la nation, à savoir les comptes trimestriels, les comptes définitifs de l’année 2018 et les comptes provisoires de 2019, seront publiés conformément au calendrier prévu.



L’ANSD adaptera ses méthodes d’organisation du travail pour se conformer aux mesures barrières édictées afin de protéger son personnel. Au plan de la gestion administrative et logistique, les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité sanitaire des travailleurs de l’ANSD, notamment :



· les enquêteurs qui continuent à réaliser le travail sur le terrain sont dotés de moyens d’auto protection sanitaire et observent les règles de distanciation spatiale et sociale requises ;



· le taux d’occupation des locaux de l’ANSD est réduit de 66 % : les deux tiers des agents sont soumis à un système présentiel de rotation hebdomadaire, et le tiers restant travaille à domicile. Tous nos agents restent, toutefois, joignables par email et téléphone ;



· nos bureaux restent ouverts de 09h00 à 14h00, mais toute visite est interdite ;



· toutes les réunions externes, au niveau national et international, sont annulées ou se déroulent par vidéoconférence.



La Cellule de Communication (CELCOM) et la Division de la Documentation, de la Diffusion et des Relations avec les Usagers (DDDRU) restent à la disposition de tous les utilisateurs par email pour toute autre information sur les statistiques et les documents et rapports d’analyse de l’ANSD : statsenegal@ansd.sn



L’ANSD mettra à jour ce communiqué en tant que de besoin, notamment par rapport à l’évolution de la situation liée à la pandémie de Covid-19.