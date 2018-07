​Panne de l'appareil de radiothérapie : Abdoulaye Diouf Sarr exige des explications

Le ministère de la Santé réagit suite à l’annonce de la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec. Abdoulaye Diouf Sarr réclame un rapport afin d'être édifié sur la véritable cause de cette panne.



L'Institut de radiothérapie a été invité par la tutelle à donner des explications suite à la panne de l'appareil de radiothérapie récemment acheté, ce malgré qu’il se doit de garder toute information sur cette panne.



Selon la Rfm qui donne l’information la panne serait relative à l'accélérateur linéaire de particules.



Et, la pièce de rechange a été commandée depuis hier, jeudi par les ingénieurs de Carrefour Médical, renseigne la même source qui révèle que la livraison est prévue jeudi prochain.



Les experts de l'Institut Juliot Curie procéderont au remplacement de la pièce défectueuse dans les heures qui suivront la livraison. Donc, l'Institut de radiothérapie sera à nouveau opérationnel la semaine prochaine, livre la même source.



L'appareil de radiothérapie de l'hôpital Le Dantec a coûté 2,8 milliards de francs Cfa et a été inauguré au mois de janvier dernier.