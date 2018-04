​Pape Kibily Coulibaly raconte le traitement subi à la Dic : "J’y suis resté 3 jours sans couper mon jeûne"

Pape Kibily Coulibaly a révélé devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar que lorsqu’il était en garde à vue à la Division des investigations criminelle (Dic), il est resté 3 jours sans couper son jeûne.



« J’ai été arrêté en période de ramadan, durant huit jours, personne ne m’a parlé de mes droits, je n’ai eu droit à aucun avocat durant ces jours, et on ne m’avait pas dit également pourquoi j'étais en détention. Trois jours durant après notre arrestation, nous avons été placés sou mandat de dépôt. On est resté trois jours où nous n’avons pas coupé notre jeûne, après des journées de diète car étant arrêté en période de ramadan », a-t-il révélé devant la barre.