​Paralysie du système éducatif : l’Inter-cadre en grève totale pour trois jours

L’Inter-cadre composé du Grand cadre, de l'Useq et de l'Idee annonce la poursuite de leur mouvement d’humeur, ce malgré la demande du Khalife générale des Tidianes qui a appelé à un retour dans les classes.



Face à la presse, Saourou Sène et ses camarades annoncent qu’ils vont observer une grève totale de trois (3) jours à partir de ce mardi e ce jusqu’à jeudi. La grève sera assortie du boycott «des composions et de toutes les évaluations» ainsi que «des cellules d'animations pédagogiques» et d'une « rétention des notes».



Les enseignants grévistes entament leur 7eme plan d’action «pour exiger l'augmentation substantielle de toutes les indemnités notamment celles du logement et le respect de tous les accords signés». Cette grève fait suite à la manifestation qu'ils avaient organisée jeudi dernier à Ziguinchor, laquelle manifestation avait engendré des échauffourées entre enseignants et forces de l'ordre.