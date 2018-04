​Paralysie du système judiciaire : le Sytjust suspend son plan d’action et écoute Macky Sall

Les travailleurs de la justice ont suspendu leur plan d'action cette semaine. Ils informent qu'ils sont à l'écoute du président Macky Sall qui leur a donné un deuxième rendez-vous dans dix (10) jours.



Le secrétaire général du Sutjus, de renseigner, qu'au sortir de leur face-à-face avec le Président Macky Sall, ils ont eu satisfaction par rapport aux revendications liées à leur statut.



«Nous avons eu satisfaction par rapport à nos revendications liées au statut des travailleurs de la justice. Leur adoption ne nous pose actuellement aucun problème. C’est la raison pour laquelle, informe Me El Hadji Boun Malick Diop, nous sommes sorties satisfaits et remplis d’espoir».



Et, «pour ce qui est des questions liées aux indemnités et au fonds communs, le Président nous avait donné rendez-vous dans une dizaine (10) de jours pour avoir la latitude d’étudier la question avec ses services techniques», a ajouté le syndicaliste. Avant de conclure qu'ils mettent fin à leur mouvement d'humeur en attendant de voir la suite.