​Paralysie du système sanitaire : «And Gueusseum» va déposer un préavis de grève ce jeudi

Les syndicats du secteur de la Santé montent au créneau. Ils dénoncent le mutisme du gouvernement face à ses revendications.



En effet, le président de « And Gueusseum », Mballo Dia Thiam et le vice-président, Sidiya Ndiaye ont profité de l’installation la section Asas du Samu Municipal pour signer un préavis de grève qui sera déposé ce jeudi au ministère de la Fonction publique et au ministère du Travail.



Ils informent qu’ils feront des amplifications aux ministères des Collectivités territoriales et de la Santé et de l’Action sociale ainsi que le Haut conseil du dialogue social.



«Les raisons de ce préavis, selon Mballo Dia Thiam, sont faciles à trouver car, malgré les accords signés et les correspondances adressées aux autorités concernées, le ministre en charge de la Fonction publique ne daigne pas accuser réception de notre demande d’audience à l’effet d’évaluer la mise en œuvre des accords Gouvernement/Sutsas du 7 août 2017».



Le Secrétaire général du Sutsas de dénoncer la façon de faire du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, qui «a préféré adopter une stratégie de contournement qui, du reste, est voué à l’échec ».



Le secteur de la Santé risque d’être paralysé dès le début de la nouvelle année 2018.