​Parcelles Assainies : un gérant d’auberge déféré au parquet pour séquestration et violences

Le gérant de l’auberge « Képar-Gui », située à l’unité 06 des Parcelles Assainies (banlieue de Dakar), a été déféré devant le procureur, accusé d'avoir séquestré et violemment agressé un jeune tailleur qu’il soupçonnait à tort d’être un voleur. Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi. La victime, grièvement blessée, a été secourue par les éléments du commissariat d’arrondissement de Golf-Sud dirigés par le commissaire Mame Arona Ba.



Selon les premiers éléments de l’enquête, I. A. Guèye, tailleur âgé de 25 ans et domicilié à Cambérène 2, s’était rendu vers minuit trente à l’auberge Képar-Gui en compagnie de son ami A. B. Mbaye, venu y retrouver sa petite amie. Après avoir quitté les lieux, le jeune homme est retourné à son atelier de couture situé à l’unité 11 des Parcelles Assainies, où il a travaillé jusqu’aux environs de 3 heures du matin.



De retour à l’auberge pour attendre son ami, il s’est installé sur la terrasse de l’établissement. C’est à ce moment que le gérant, identifié sous le nom de M. Thiam, l’aurait pris pour un malfaiteur avant de le rouer de coups et de le séquestrer.



Malgré les violences subies, la victime est parvenue à alerter la police en composant le numéro vert. L’appel de détresse, reçu vers 4 heures 30 par la salle SIC, a été immédiatement transmis au commissariat de Golf-Sud, dont les agents se sont rendus sur place.



À l’arrivée des policiers, le gérant aurait d’abord relâché le jeune tailleur, retrouvé avec le front ensanglanté et le corps couvert de sang. Selon ‘’Les Echos’’, M. Thiam aurait ensuite refusé de coopérer avec les forces de l’ordre, contestant leur intervention dans son établissement et refusant d’ouvrir certaines pièces.



Retranché dans une chambre, il aurait contraint les policiers à forcer la porte afin d’évacuer la victime, qui a été transportée d’urgence à l’hôpital pour recevoir des soins.



Interpellé puis conduit au commissariat de Golf-Sud vers 5 heures 45, le gérant a gardé le silence lors de son audition sommaire. Il a été placé en garde à vue pour ‘’séquestration, coups et blessures volontaires ainsi que mise en danger de la vie d’autrui’’.



Au terme de l’enquête, M. Thiam a été déféré devant le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.