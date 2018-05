​Paris : l'État islamique revendique l'attaque au couteau à Opéra

L'assaillant, qui a tué une passante et blessé quatre autres personne, avait crié "Allah Akbar" lors de son passage à l'acte.



TERRORISME - L'État islamique (EI) a revendiqué l'attaque au couteau mortelle perpétrée à Paris ce samedi 12 mai dans la soirée, selon le SITE Intelligence Group, spécialisé dans la surveillance des sites internet islamistes.



"L'auteur de cette attaque au couteau à Paris est un soldat de l'État islamique et l'opération a été menée en représailles envers les Etats de la coalition" internationale antijihadiste en Irak et en Syrie, a déclaré une "source sécuritaire" à Amaq, l'agence de presse l'EI.



L'assaillant, qui a tué une passante et blessé quatre autre personne, était armé d'un couteau et a crié "Allah Akbar" lors de son attaque. Il a été abattu par la police.



L'agression a eu lieu peu avant 21h rue Monsigny, dans le IIe arrondissement, en plein cœur de Paris, près de l'Opéra, un quartier touristique de bars, restaurants et théâtres très fréquenté le samedi soir.