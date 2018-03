​Parking du stade L.S.S : Sommé de quitter les lieux, des mécaniciens crient leur ras-le-bol

Après avoir reçu une sommation du préfet de Dakar pour quitter le site au plus tard, demain jeudi, les mécaniciens sis au parking du stade Léopold Sédar Senghor sont montés au créneau pour interpeler les autorités étatiques et réclamer un site de recasement avant de les faire déguerpir.



«Nous avons tenu ce point de presse pour aviser les autorités étatiques suite à la somation que nous avions reçu du préfet de Dakar pour un déguerpissement, demain jeudi 8 mars 2018. Les autorités ont décidé de nous déguerpir sans nous donner un site de recasement », livre Pape Mbaye président du GIE rénovation automobile, secteur stade Léopold Sédar Senghor.



Avant de rappeler que : «Le président de la République lui-même l’avait dit lors de la journée de l’artisanat à Nguaye : si on vous déguerpit sans site de recasement, crier fort pour vous faire entendre».



Selon M. Mbaye, «le Président Macky Sall avait déclaré qu’il a 54 hectares pour les professionnels de l’automobile, et les artisans. Mais jusqu'à présent, on nous dit que le décret n’est pas encore défini. Nous sommes 3 650 personnes membre du GIE. Nous avons contacté le ministre conseiller Abdou Mboup, le député Moussa Sané, nous avons écris des demandes d’audience mais rien».



Toutefois, ces mécaniciens lancent un appel solennel et rappellent au chef de l’Etat leur inquiétude.

«Nous lançons un appel solennel au président de la République, pour lui dire qu’il y a sa famille qui est là. Tout ce qu’il nous avait promis, on y comptait beaucoup mais au final nous n’avons jusque-là rien vu».