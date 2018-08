​Parrainage : Malick Gackou prend le contresens du Pds et se joint à Rewmi

Comme le parti «Rewmi» d’Idrissa Seck, le «Grand parti» va, lui aussi, se rendre à la réunion convoquée ce lundi par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, en vue de l'élection présidentielle de 2019.



C’est ce qu’a annoncé son leader, Malick Gackou qui souligne que : «Le ‘Grand parti’ et moi-même avons été au premier rang du combat pour la transparence des élections au Sénégal et également pour la démocratie et l’organisation d’élections libres et transparentes».



C’est la raison pour laquelle, se justifie-t-il : «nous envisageons ainsi de participer à cette rencontre initiée par le ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye«. Ce, au moment où le Parti démocratique sénégalais (Pds) a décidé de boycotter cette rencontre.