​Parrainage: Ngouda Fall Kane révèle que « des partis politiques distribuent du riz et des milliers de FC »

Ngouda Fall Kane parle du parrainage et accuse le Président Macky Sall d’avoir «creusé un trou géant et noir dans l’histoire politique du Sénégal» avec cette nouvelle loi. Candidat à l’élection présidentielle de 2019, le leader du parti «Jam Ak Kheweul » est d’avis qu’«il (Macky Sall) devait laisser jouer la libre démocratie pour que les Sénégalais s’expriment librement au lieu d’introduire une criminalisation de l’espace politique».



Pour l’invité de Grand Jury sur la Rfm «on n’établit pas une loi sur la base d’hypothèse». Et, «la loi sur le parrainage est une hérésie et ne peut pas limiter le nombre de mandat », souligne-t-il. Avant de préciser «qu’un candidat investi par son parti est déjà parrainé».



L’ancien président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (Centif) est convaincu que le parrainage a voulu introduire une dose d’étiquetée et pour des raisons inavouées. Or, avance-t-il, le problème ne se situe pas à ce niveau.