​Parrainage pour les législatives de 2022 : Me Abdoulaye Tine s’attaque à l’arrêté du ministre de l’Intérieur

Me Abdoulaye Tine déchire l’arrêté du ministre de l’Intérieur fixant les modalités du parrainage. Il a saisi la Cour suprême du Sénégal pour faire respecter l’arrêté de la CEDEAO qui demande la suppression du système de parrainage.



« Comme vous le savez, la Cour de justice de la CEDEAO a déclaré, illégale le Système de parrainage. Il l’a dit dans son arrêt du 28 avril 2021. Depuis cette date, le Sénégal n’a plus le droit d’utiliser le système de parrainage. Le Sénégal l’a écarté pour les élections locales. Et contre toute attente, on a vu que Macky Sall tente de le ramener pour les élections à venir. Face à cette situation, nous avons estimé que cet arrêté, qui a été pris par le ministre de l'Intérieur pour soi-disant fixer les modalités du parrainage, était en soi entassé d’illégalité », dénonce Me Abdoulaye Tine Président de l’Union Sociale Libérale.



Poursuivant ses propos, l’avocat ajoute : «cet arrêté qui a été pris par le ministre de l’intérieur viol non seulement la constitution Sénégalais, viol les conventions internationales qui garantissent la libre participation à l’élection, mais cet arrêté du ministre de l’intérieur viol l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO en ce sens est donc entassé en droit de ce qu’on appel exception d’illégalité. Et comme vous le savez tous, un arrêté ne peut pas être supérieur à la constitution. Il ne peut pas remettre en cause à des droits qui sont consacrés par la convention internationale», livre Walf radio.